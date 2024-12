Esonero Fonseca, Bergomi analizza: «Nel suo Milan fin dalle prime partite è emerso questo difetto»

Esonero Fonseca, Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato la scelta della società rossonera: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista, ha commentato in questi termini l’esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan:

PAROLE – «Fin dalle prime partite il Milan non ha mai avuto equilibrio: squadra che va molto bene in transizione ma poi subisce anche tanto. La Roma nel secondo tempo arriva con grande facilità. Questa squadra al netto delle assenze e con tutti a disposizione ha del valore e non può essere a 13 o 14 punti».