Esonero D’Aversa, ultima chance con lo Spezia: spunta l’ex Milan

Si torna a parlare di esonero per Roberto D’Aversa: la partita contro lo Spezia diventa decisiva. Idea Giampaolo

La Sampdoria non riesce a trovare la prima vittoria del 2022. Dopo Cagliari e Napoli la squadra di Roberto D’Aversa esce sconfitta anche contro il Torino. La posizione del tecnico di Stoccarda sulla panchina della Sampdoria torna ad essere oggetto di riflessioni.

A quanto riporta Sky Sport, l’idea di un ritorno di Marco Giampaolo – tra le altre ex Milan -, sta di nuovo prendendo piede. Per il momento D’Aversa dovrebbe rimanere alla guida della Sampdoria fino al derby contro lo Spezia. Una sconfitta però scriverebbe inevitabilmente la parola fine sul suo cammino in blucerchiato.