ESLCUSIVA MN24 – Brescianini all’Entella: le parole del ds Superbi

ESCLUSIVA MN24 – Brescianini in prestito all’Entella: ecco le parole a Milan News 24 del ds dei liguri Matteo Superbi

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, ha parlato dell’acquisto a titolo temporaneo di Marco Brescianini dal Milan. Ecco le sue parole:

«Seguivamo Brescianini da diversi mesi – racconta il Direttore Sportivo Biancoceleste Matteo Superbi – Penso che Marco sia uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale nel suo ruolo. Non è stato facile prenderlo perché la concorrenza era serrata con tantissimi club di B interessati al giocatore. Stiamo parlando di un centrocampista moderno di un metro e novanta in grado di ricoprire tutti i ruoli nella fase centrale del campo. Abbiamo parlato più volte con lui e con il suo procuratore e tutti erano convinti che l’Entella fosse la giusta piazza per crescere. Penso che il ragazzo abbia tutto per giocare ad alti livelli, adesso, come si dice in questi casi, deve soltanto farsi le ossa e arricchire di esperienza il suo bagaglio personale e pensiamo tutti che Chiavari e L’Entella rappresentino la giusta occasione per farlo». Sarà dunque la Virtus Entella la squadra che si è assicurata le prestazioni di Marco Brescianini in prestito dal Milan, il giocatore era stato cercato anche dal Vicenza.