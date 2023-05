Eriksen: «Euroderby? Tifo Inter ma mi dispiacerebbe per lui»

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha parlato dell’euroderby tra Inter e Milan in Champions

Christian Eriksen ha parlato del derby tra Inter e Milan in occasione dei Laureus World Sports Awards.

PAROLE – «All’Inter ho passato bei momenti e ho bei ricordi. Spero che nella semifinale contro il Milan i miei ex compagni vincano e raggiungano la finale anche se nel Milan gioca il mio amico Kjaer. Per lui mi dispiacerebbe, ma mi auguro che passi l’Inter. Non sono arrabbiato con l’Inter per come me ne sono andato. Semplicemente quella era l’unica opzione perché in Italia le regole sono diverse rispetto all’Inghilterra e lì non potevo continuare a fare questa professione. Io volevo tornare a giocare e ho fatto in modo che ciò succedesse».