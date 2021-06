Enrico Ruggeri: «Tristezza da Inter e Milan. Invidio la Juve»

Enrico Ruggeri ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Milan. Queste le sue dichiarazioni.

INTER E MILAN CON PROPRIETA’ STRANIERE – «È una cosa tristissima. Quando ero ragazzino il presidente dell’Inter era Ivano e Fraizzoli. Aveva un bellissimo negozio in via De Amicis, a Milano, in cui vendeva uniformi militari, abiti talari, cose così. Noi ragazzi ci affacciavamo alle vetrine e vedevamo proprio lui […]. Oggi chi è il presidente dell’Inter? Boh. Un ragazzo cinese che risponde a una holding, che risponde a sua volta a un’altra? Quando ho visto che il derby veniva trasmesso alle 12.30 per mandarlo in diretta in Cina, coi nomi dei giocatori scritti in cinese ho capito che si era chiusa un’epoca. Lo dico a denti stretti: invidio la Juve, che negli Agnelli conserva una famiglia italiana di riferimento, come Moratti e Berlusconi erano per Inter e Milan».