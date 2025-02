Empoli Milan, arriva la stangata per Pairetto: decisione presa dopo gli errori!

Condividi via email

Empoli Milan, arriva la stangata per l’arbitro Pairetto: decisione presa dopo gli errori di sabato sera

Dopo i tanti errori in Empoli Milan, arriva la decisione dell’AIA sull’arbitro Pairetto. Fermato per una giornata dopo la mancata espulsione ai danni di Cacace per fallo su Walker e dopo il disguido con l’arbitro di linea sull’espulsione di Tomori.

L’AIA ha deciso lo stesso per Ermanno Felici, che ha diretto Torino Genoa sabato alle 20.45 e non ha assegnato un rigore ai granata per fallo su Sanabria.