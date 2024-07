Emerson Royal Milan: a che punto siamo per il terzino? C’è un nodo da sciogliere prima di arrivare alla chiusura

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Emerson Royal ha detto sì al Milan già da qualche giorno, ma per chiudere l’operazione bisogna trovare ancora l’accordo con il Tottenham.

È questo il motivo per cui la trattativa è andata in stand-by. Dopo l’ok del giocatore, che gradisce (e non poco) il trasferimento in rossonero, serve limare la distanza con gli Spurs, che continuano a sparare alto per privarsi del brasiliano.