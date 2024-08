Emerson Royal Milan: chiusura vicina! C’è solo un nodo da sciogliere con il Tottenham. Ultimissime sul futuro del terzino

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, ballano solo uno/due milioni di euro nella forbice domanda-offerta tra Milan e Tottenham per Emerson Royal.

Filtra grande ottimismo per la fumata bianca dell’operazione, dato che la chiusura viene data ormai per imminente. La prossima settimana dovrebbe essere quella chiave per arrivare all’intesa finale con gli Spurs.