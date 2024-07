Emerson Royal Milan verso il traguardo: nuova OFFERTA al Tottenham, parti ora più vicine. ULTIME

Emerson Royal Milan verso il traguardo: nuova OFFERTA al Tottenham, parti ora più vicine. Tutte le ULTIME novità

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Emerson Royal, il terzino di proprietà del Tottenham che il calciomercato Milan ha individuato come rinforzo ideale per la propria fascia.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno alzato ancora la loro offerta per il cartellino del brasiliano: sul tavolo degli Spurs ora ci sono 15 milioni di euro, una cifra che si avvicina alle richieste del club inglese.