Emergenza difesa, contro l’Atalanta toccherà ancora a Theo Hernandez giocare al centro della retroguardia: coppia con Tomori

Come riferito dal Corriere dello Sport, vista l’emergenza in difesa che continua a persistere in casa Milan oggi contro l’Atalanta toccherà ancora a Theo Hernandez giocare al centro.

Il francese farà coppia con Tomori. Calabria e Florenzi agiranno sugli esterni.