Elliott, completato il riassetto in Project RedBlack: ecco cosa cambia

Il fondo Elliott ha completato il riassetto in Project Redblack, la società lussemburghese proprietaria del 99,93% del Milan.

Come riportato dal CalcioeFinanza, al termine dell’esercizio di 1 euro dell’opzione call sulle azioni di classe C di Project Redblack e il trasferimento di queste azioni dalla società Blue Skye a King George LLC, il fondo di Paul Singer ha provveduto anche allo statuto di Project Redblack. L’assemblea straordinaria del 29 gennaio ha innanzitutto preso atto che con il trasferimento ad Elliott tutte le azioni di classe C sono state trasformate in azioni di classe A.