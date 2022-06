Elliott fa cassa anche con gli interessi: ancora suo il 30% del Milan

Elliott fa cassa anche gli interessi: ancora suo il 30% del Milan. La famiglia Sinner esce dalla cessione col portafogli pieno

Come scrive repubblica Elliott incasserà subito 840 milioni a fronte dei 700 milioni investiti in 4 anni. L’equivalente del 70 per cento che viene ceduto come quota di maggioranza a RedBird.

Elliott inoltre ha concesso un prestito da 600 milioni al fondo di Cardinale. Secondo particolari emersi da ambienti finanziari (non smentite dagli interessati), Elliott avrebbe strappato un tasso annuo attorno al 13-15 per cento, non proprio di favore: nella parte massima della forchetta significa 90 milioni incassati ogni stagione. Infine, bisognerà valutare il 30 per cento del capitale che rimarrà in mano a Elliott: i due fondi si sono accordati su una valutazione del pacchetto che finirebbe per alzare la valutazione del Milan di altri 500 milioni: in pratica, si arriverebbe a 1,7 miliardi. Lo riporta Repubblica.