Ekitike Milan, i rossoneri ragionano sulla nuova formula col PSG: i dettagli

Non è ancora tramontata la pista per il possibile approdo al Milan di Hugo Ekitike. I rossoneri stanno dialogando col PSG per la formula

Il Milan resta fortemente in corsa per Hugo Ekitike. L’attaccante del PSG è richiesto da diversi club, ma i rossoneri non intendono mollare la presa.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’opzione per il passaggio del centravanti in rossonero resta viva, col club meneghino che starebbe ragionando con il PSG per una nuova formula: un prestito senza obbligo di riscatto.