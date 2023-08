Ekitike dice sì al Milan! Contatti continui col PSG: gli aggiornamenti

Ekitike dice sì al Milan! Contatti continui col PSG per trovare un accordo per il trasferimento: gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ha alcun dubbio. Ekitike vuole vestire la maglia del Milan, mettendo così in secondo piano le proposte di Eintracht Francoforte e West Ham.

L’intesa sul contratto è pressoché scontata, ma bisogna passare dal PSG. Dialoghi continui con il club francese per provare a trovare una quadra: una possibile soluzione potrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto.