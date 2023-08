Ekitike Milan, tre squadre in corsa. E il PSG detta le condizioni per la cessione dell’attaccante in questi ultimi giorni

Il Milan continua la caccia a un attaccante da regalare a Pioli in questi ultimi giorni di mercato. Resiste l’ipotesi Ekitike, anche se con il passare dei giorni si fa sempre più complicata.

Com riportato da Sky Sport, il PSG almeno per il momento non vuole cederlo in prestito. Potrebbe scambiarlo per Kolo Muani con l’Eintracht, in alternative c’è anche il West Ham. La situazione è da monitorare.