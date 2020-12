Derby scudetto, Milan e Inter ci credono. E fanno bene, i rossoneri comandano ma arriveranno fino in fondo in testa?

Il punto di vantaggio in classifica è un divario più teorico che pratico, perché in questo momento Milan e Inter viaggiano quasi a braccetto in testa al campionato. Lontane da una Juventus che ha cannibalizzato gli ultimi 9 anni e non è più abituata a inseguire. Il Milan è un giardino felice, in cui splende il sole anche a dicembre. Dopo il primo anno Pioli ha cementato il gruppo, con soluzioni intelligenti e tanto dialogo. Un “normalizzatore” atipico, perché se l’obiettivo di inizio stagione era un posto in Champions, in questo momento il Milan sta andando ben oltre ogni aspettative.

