Dybala Milan, Raimondi: «Rossoneri vigili e se a luglio...»

Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime notizie per quel che riguarda Paulo Dybala anche in ottica Milan

Claudio Raimondi, durante il tg Sportmediaset ha riferito quelle che sono le ultime notizie per quel che riguarda Paulo Dybala anche in ottica Milan:

«Il Milan per ora non c’è su Dybala, ma qualora la trattativa con l’Inter non dovesse chiudersi, i rossoneri potrebbero fare un tentativo. Ovviamente sempre nel rispetto della sostenibilità e del salary cap imposto anche da Gerry Cardinale. Il Milan non offrirà i 6 milioni che offre l’Inter. Al momento dunque no, ma il Milan è vigile anche perché Dybala è stato chiaro e vuole un club che possa garantirgli la Champions League. Questa è una trattativa che non si definirà nei prossimi giorni. L’Inter è in vantaggio ma ancora l’operazione non è definita»