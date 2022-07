Paulo Dybala non aspetta l’Inter: la Joya ha stabilito una data oltre la quale non attenderà più e si siederà al tavolo con altri club

Paulo Dybala non starà ad attendere l’Inter ancora a lungo.

Come riferisce En Cancha la Joya ha indicato il 20 luglio come deadline per i nerazzurri: se entro quella data non avranno risolto la questione Sanchez, si siederà al tavolo con la Roma e ascolterà altre proposte.