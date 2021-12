Duelli Empoli Milan: sfida tra numeri 10 al Castellani

Domani sera al Castellani nel match tra Empoli e Milan tra i tanti duelli da segnalare quello tra i due numeri 10: Diaz e Bajrami

L’albanese, tra gli assoluti protagonisti della promozione dei toscani in Serie A nella stagione scorsa, sta confermando buoni numeri e un grande impatto anche in massima serie. Pur non giocando sempre dall’inizio – è infatti l’empolese che più di tutti è subentrato in questa stagione (8 volte) – ha già inciso con 81 cross, 2 assist e 3 gol, perfetto (2/2) dagli undici metri. Brahim Díaz sta pian piano riprendendo confidenza con i ritmi del campionato dopo lo stop per il Covid, ma in stagione ha già messo in cascina 3 gol e 3 assist. Al contrario di Bajrami, che è subentrato 8 volte, Brahim è stato sostituito 12 volte finora. Alla sua qualità e ai suoi guizzi, però, Mister Pioli difficilmente rinuncia.