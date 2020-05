Draxler Milan, indiscrezione sulla trattativa per il tedesco

Draxler Milan, il giocatore, che a giugno 2021 andrà in scadenza di contratto, non è più al centro del progetto del PSG

Stando quanto riportato oggi dal portale inglese Express.co.uk, Julian Draxler a gennaio avrebbe rifiutato il trasferimento al Milan. Il giocatore, che a giugno 2021 andrà in scadenza di contratto, non è più al centro del progetto del PSG. Gli sceicchi qatarioti hanno intenzione di ricostruire la squadra per tentare l’assalto alla Champions League. Il Milan ci riproverà in estate, ma al momento la destinazione più probabile sembra essere l’Arsenal, che punta a recuperare il trequartista come fatto già in passato con Mesut Ozil.