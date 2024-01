Dragusin in partenza per Londra: l’ex obiettivo rossonero andrà al Tottenham, nelle prossime ore le visite

Radu Dragusin sta lasciando in questi minuti Genova e l’Italia: il difensore, a lungo inseguito anche dal Milan nelle ultime settimane, sta salendo sul volo che lo porterà direttamente a Londra.

In mattinata il rumeno ha declinato la proposta del Bayern Monaco e scelto di vestire la maglia del Tottenham. Già in giornata sono in programma le visite mediche con gli Spurs.