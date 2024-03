Dragusin Milan: i retroscena della trattativa che lo ha portato al Tottenham

Prima di andare al Tottenham, Dragusin è stato accostato al calciomercato Milan. Il ds Ottolini ha svelato i retroscena della trattativa

Le parole del Ds del Genoa Ottolini su Dragusin, che prima di andare al Tottenham è stato accostato al calciomercato Milan. I retroscena della trattativa:

LE PAROLE – «A gennaio e tutt’ora siamo in corsa per determinati obiettivi. Sapevamo che avremmo dovuto scegliere di sacrificare un calciatore cercando il male minore. Sono arrivate offerte per Radu, ci siamo seduti e abbiamo ragionato tra di noi e alla fine è andata così».