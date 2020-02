Dragowski su Ibra: «Là davanti fa paura, ma dobbiamo essere preparati»

Ha parlato di Ibra, di Rebic e di Milan Bartlomiej Dragowski, portiere viola, ai canali ufficiali della Fiorentina

Portiere interessante, 24esima presenza in questa stagione, Bartolomiej Dragowski ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista della sfida contro il Milan. Tra i tanti temi toccati il polacco ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, ma non solo.

Secondo il poritere viola anche Rebic è molto pericoloso sotto porta. Dragowski ha dichiarato che la Fiorentina si farà trovare pronta. Ecco le sue parle: «Dobbiamo essere pronti per tutti i giocatori, c’è anche Rebic che fa tanti gol. In diversi fanno paura là davanti, ma ogni partita cambia in qualcosa e dobbiamo essere preparati»