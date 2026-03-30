Douglas Costa: «Anche Allegri mi piaceva: i contropiedi di quella Juve, quando stavo bene, erano devastanti»

Douglas Costa ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche di Massimiliano Allegri

Douglas Costa ex calciatore della Juventus, oggi in forza al Chievo, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua su Massimiliano Allegri, tecnico con cui ha vissuto la sua esperienza in bianconero. Queste le sue dichiarazioni:

ANCHE ALLEGRI MI PIACEVA «Sarri è stato bravissimo, l’ho apprezzato tanto: era un malato di possesso palla, con una mentalità offensiva. Ma anche Allegri mi piaceva: i contropiedi di quella Juve, quando stavo bene, erano devastanti. Spaccavamo le difese, potevamo fare danni da un momento all’altro».

Parole che fanno capire come i calciatori possano apprezzare lo stile di gioco del tecnico toscano oggi attualmente al Milan.

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