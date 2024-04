Dorgu Milan: i rossoneri lo osservano, la richiesta del Lecce e la concorrenza del Bayer

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dorgu. Il Lecce fissa il prezzo, la concorrenza non manca

Dorgu potrebbe lasciare il Lecce in estate. Il difensore è uno dei nomi accostati al calciomercato Milan in vista della sessione estiva.

Come riportato da TMW nelle ultime settimane ci sono stati alcuni emissari del Milan per saggiarne le qualità, traendo ottime valutazioni. Quindi non è da escludere un affondo dei rossoneri – che hanno mollato la presa su Miranda del Betis – anche se per il Lecce il valore è fra i 10 e i 15 milioni di euro. Anche il Bayer Leverkusen lo ha visionato in autunno.