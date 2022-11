Il Milan Primavera ha vinto il match contro l’Atalanta. Tra i protagonisti del match c’è Lazetic autore di una tripletta

Per il serbo si tratta dei primi gol in campionato con la maglia rossonera. Fino ad ora infatti aveva segnato solo in Europa.