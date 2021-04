Donnarumma, doppia parata da applausi: ma quelle parole preoccupano

Gigio Donnarumma anche oggi è risultato decisivo. E’ bastato un doppio intervento nel secondo tempo

Gigio Donnarumma anche oggi è risultato decisivo. E’ bastato un doppio intervento nel secondo tempo per meritarsi un voto alto in pagella. Il portiere ha compiuto un miracolo in area piccola sul tentativo di Pellé che poteva riaprire il match.

Tuttavia, le parole di Paolo Maldini nel pre gara preoccupano la tifoseria milanista. Il dirigente ha dichiarato in maniera ambigua che il rinnovo di contratto è difficile. Intanto Costacurta attacca il portiere (clicca qui).