Costacurta: «Donnarumma? Inutile baciare la maglia se...»

Alessandro Costacurta torna sulle voci riguardanti il futuro di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole:

«Cosa farei se fossi al posto di Donnarumma? Non posso saperlo perché non sono come lui. Io e il gruppo di senatori decidemmo di restare sempre al Milan sicuramente guadagnando meno soldi rispetto a quello che avremmo guadagnato altrove. Maldini ha parlato chiaramente: ha dei paletti da dover seguire e senza un sacrificio dall’altra parte non si trova un accordo. Lui (Donnarumma ndr) bacia la maglia, una cosa che odio».