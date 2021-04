Donnarumma, per ora si muove solo il tempo e si riduce sensibilmente nei confronti del termine di scadenza del contratto al 30 giugno

Donnarumma, per ora si muove solo il tempo e si riduce sensibilmente nei confronti del termine di scadenza del contratto al 30 giugno. Tutto bene per Ibrahimovic, il quale mostra felicità ed entusiasmo per una firma che a quasi quarant’anni lo vincolerà al Milan per un’altra stagione. Non si può dire lo stesso di Gigio, la cui situazione è ancora ferma mentre il tempo scorre.

LO STESSO PROCURATORE- Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, il procuratore è lo stesso (Raiola) e ci si aspettava quantomeno una discussione in merito, giusto per cogliere l’occasione ed invece è tutto fermo, per ora cammina solo l’orologio.