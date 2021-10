Donnarumma Juventus: Allianz Stadium “alleato” per il colpo in stile CR7. Ecco le novità sul portiere del Psg

Che l’Allianz Stadium possa essere di nuovo un ‘”alleato” di mercato della Juve? Di sicuro lo sperano i tifosi che, nel pomeriggio di ieri, hanno inondato di applausi e cori Gianluigi Donnarumma, durante la finalina terzo/quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio.

Lo stesso trattamento che ricevette Cristiano Ronaldo, dopo quella rovesciata del 3 aprile 2018 e la standing-ovation che fece scattare nella sua testa il pallino di venire alla Juventus. Chissà se sortirà lo stesso effetto in Donnarumma, già cercato in estate dal club bianconero e non proprio intoccabile ora al Psg.