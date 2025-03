Donnarumma Inter, l’ex Milan torna in Serie A? C’è una possibilità

Donnarumma Inter, c’è la possibilità che il portiere torni a Milano, questa volta sulla sponda nerazzurra. La notizia

Gianluigi Donnarumma nel post partita di Italia-Germania, in zona mista, non ha escluso un ritorno in Serie A e di conseguenza non ha chiuse le porte ad un eventuale passaggio all’Inter. Ci sono possibilità di rivedere l’ex Milan in città, ma questa volta sulla sponda nerazzurra!

Stando a quanto riportato da Tuttosport, in caso di mancato rinnovo con il PSG l’estremo difensore della Nazionale potrebbe aggregarsi alla squadra di Inzaghi.