Donnarumma, 1 clean sheet ogni 2 gare: si punta al record stagionale

Uno dei punti di forza del Milan di questa stagione è Gigio Donnarumma, che ieri ha ottenuto un altro clean sheet

Gigio Donnarumma si sta confermando uno dei portieri più forti in Europa. Ieri contro la Fiorentina è arrivata un’altra super prestazione del classe ’99, che ha mantenuto un’altra volta la porta inviolata.

È già il 4° clean sheet per il portiere rossonero in 8 gare. Una percentuale del 50% che, in prospettiva, può fargli sognare di poter battere il record in una singola stagione di Serie A. Questo appartiene a Gianluigi Buffon che, nel campionato 2011/12, riuscì a non subire gol in ben 21 occasioni.