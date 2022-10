Donatelli sugli infortuni muscolari in Serie A: «Il problema è multifattoriale…». Le parole del preparatore atletico della nazionale italiana

Claudio Donatelli ha parlato ai microfoni di TMW del problema infortuni muscolari in Serie A. Ecco le parole del preparatore atletico della nazionale italiana:

«Il problema è multifattoriale. Tantissimi sport oggi hanno questa problematica, c’è la congestione dei calendari per il Mondiale. C’è stato un grande aumento delle partite rispetto al passato per questo appuntamento, ma non è l’unico fattore. Prevenire gli infortuni? La ricerca scientifica da anni sta cercando di trovare le cause per intervenire. Sono stati fatti dei piani dalla UEFA per poter aiutare i club su questo aspetto. E’ aumentata negli ultimi 5-10 anni la cultura della prevenzione, i calciatori ne fanno tanta e non è vero che non si fa. Un’idea negli anni me la sono fatta. Il momento più importante nella stagione di uno sciatore è l’estate, perché sceglie i materiali. I calciatori invece per gli scarpini ci mette cinque minuti. Eppure ci passa tantissime ore al giorno. I materiali ormai migliorano sempre, ogni anno, e gli atleti stanno performando a livelli sempre maggiori. I nostri calciatori sono preparati per sopportare questa variazione tecnologica? Serve una grande rivoluzione che supporti anche quella tecnologica. Non si piò più allenare come 5 anni fa perché lo sport è cambiato. La preparazione post-Mondiale? Assisteremo a un girone di ritorno eccezionale, ricco di sorprese e di belle partite, perché la sosta permetterà alle squadre da fare 3-4 settimane piene di lavoro. Sarà un’opportunità per fare volume, che manca spesso durante il campionato».