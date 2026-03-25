Djorkaeff a La Gazzetta: «Il Milan mi sembra abbia dato una svolta al progetto. Scudetto? Dico Inter»

Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan di Max Allegri

Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport , l’ex Inter ha parlato anche della lotta Scudetto, concentrandosi anche sul Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Anche la concorrenza per il titolo è forte, con un Milan molto francese. «Anche se osservo il Milan da lontano, mi sembra che abbia dato una svolta al progetto rispetto allo scorso anno, quando non si capiva che direzione avesse. E quando le cose sono chiare a livello di società, poi il resto gira più facilmente».

So che lei vede la Francia favorita per il Mondiale, ma lo scudetto in Italia chi lo vince?

«Da tifoso dico la mia Inter, ovviamente. L’importante, però, è non mollare, perché, se molli adesso, sei morto. Adesso bisogna lavorare duro e lottare fino in fondo».

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