Djalo Milan, i rossoneri non mollano la presa: corsa a quattro per il difensore in scadenza di contratto col Lille

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Tiago Djalo. Il difensore, in scadenza di contratto con il Lille, resta uno degli obiettivi in casa rossonera per la retroguardia del futuro.

Tuttavia l’affare non è affatto semplice. Sulle sue tracce ci sono tra le altre anche le due italiane Inter e Juventus, mentre all’estero è forte il pressing del Barcellona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.