Disdetta Dazn e Sky, i tifosi della Juve in rivolta: i dettagli

Disdetta Dazn e Sky: rivolta dei tifosi della Juve dopo la penalizzazione in classifica. Danni per oltre 130 milioni possibili. I dettagli

I tifosi della Juventus sono in protesta dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze.

Una parte dei sostenitori bianconeri ha già deciso cancellare l’abbonamento a Sky e soprattutto a Dazn. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, se le disdette arrivassero fino alle 500mila, le emittenti potrebbero perdere fino a 136 milioni di euro. In Puglia, continua il quotidiano, vengono già segnalate più di 10mila cancellazioni.