Dionisi: «Frattesi? È cresciuto tanto, pronto per...»

Alessio Dionisi ha parlato a Sky del Sassuolo e di Frattesi, accostato sul mercato tra le varie anche al Milan

Alessio Dionisi ha parlato a Sky del Sassuolo e di Frattesi, accostato sul mercato tra le varie anche al Milan:

«Frattesi credo che in queste due stagioni abbia confermato quello che noi a Sassuolo pensavamo di lui, io in primis. Gol? Dipende con quanta continuità gioca, il sistema e le opportunità che si creano. L’anno scorso giocavamo a due in mezzo e aveva opportunità in meno rispetto a quest’anno. E’ cresciuto ogni stagione. Questa è stata una stagione dove ha dimostrato ancora di più le sue qualità e penso che ora sia il momento giusto. Quando l’ho conosciuto a Sassuolo, ci siamo presentati e mi ha detto che gli piace attaccare, far la mezzala. Io gli ho detto che non mi interessava quello che fa nella metà campo avversaria perchè avevo visto che quello lo faceva già bene. A me interessava come gioca nella metà campo difensiva. Devo dire che realmente ci mette molta dedizione e disponibilità. E’ un giocatore che ha corsa e intensità. Spesso arriva a ruba palla».