Dinamo Zagabria, il ds su Dani Olmo: «Ha rifiutato Italia e Inghilterra»

Il direttore della Dinamo Zagabria ha rivelato qualche retroscena relativo alla cessione di Dani Olmo nel mercato di gennaio

Zoran Mamic, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, ha commentato ai microfoni di Sportske Novosti la cessione di Dani Olmo nel mercato di gennaio. Sul giocatore, ricordiamo, era forte anche l’interesse del Milan. Queste le sue parole:

«Dani non voleva andare in Italia o in Inghilterra. Ha insistito per il Lipsia. Se avessimo avuto più tempo, sarebbe finito al Bayern. Avremmo sicuramente potuto ottenere di più dall’affare, ma non era solo una nostra decisione. Avremmo potuto dire a Dani che non avremmo accettato l’offerta dal Lipsia, ma non sarebbe stato giusto per lui».