Dimarco sullo scudetto: «Non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo avanti». Le parole del calciatore dell’Inter

Federico Dimarco ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del calciatore nerazzurro:

«Rimonta Scudetto? La sensazione tra noi è quella di non dover fare l’errore di guardare troppo in avanti, dobbiamo pensare a una partita alla volta cercando di raccogliere il massimo. Torneremo in campo con la fame di vincere»