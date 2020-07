Diffidati Milan: dopo il match contro il Parma salgono a 5 i giocatori a rischio squalifica del Milan per la gara di sabato contro il Bologna

Salgono a cinque i giocatori del Milan diffidati per la sfida che andrà in scena sabato sera a San Siro tra rossoneri e Bologna: Bennacer, Rebic, Romagnoli, Theo Hernandez e Mateo Musacchio (out per il resto della stagione).

Stefano Pioli dovrà dunque chiedere maggiore attenzione ai 4 giocatori che scenderanno in campo nella sfida di sabato a San Siro.