Diaz Milan: Pioli soddisfatto, al momento nessun rimpianto per Calhanoglu

Brahim Diaz non ha per nulla fatto rimpiangere l’addio di Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo è entrato perfettamente nei…

Brahim Diaz si è messo sulle spalle la numero 10 lasciata da Calhanoglu: non ha mai dubitato delle sue qualità e del fatto che, se utilizzato con regolarità, potesse essere un titolare del Milan.

Già nel finale della scorsa stagione Pioli, con lui in campo, trovò la chiave tattica per rendere nuovamente imprevedibile la sua fase offensiva. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.