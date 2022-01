Diaz: «Ho voglia di fare grandi cose con questa maglia, scudetto? Vi dico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, ecco le parole del trequartista rossonero

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, ecco le parole del trequartista rossonero

Sull’indossare la maglia del Milan: «Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club».

Sulla maglia numero 10: «Aumenta le responsabilità e porta grandi pressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia di fare grandi cosa con questa maglia e con questa squadra».

Sugli obiettivi stagionali: «Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato».