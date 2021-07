Diaz, contro il Modena il migliore in campo: prove da titolare mentre il Milan continua a lavorare sul mercato per trovare un trequartista

Diaz, contro il Modena il migliore in campo: prove da titolare mentre il Milan continua a lavorare sul mercato per trovare un trequartista. Gazzetta dello sport di questa mattina incorona lo spagnolo come migliore in campo nella gara di ieri, al netto della diversità tecnica nei confronti di un Modena comunque ben organizzato.

IL MIGLIORE- “Nell’amichevole con il Modena- si legge- secondo test per il Milan, primo per il giocatore spagnolo, Brahim è stato il migliore in campo. E questa non può che essere una buona notizia per Stefano Pioli, intento a costruire una squadra in grado di compiere un altro step e a non sfigurare contro le grandi d’Europa”.