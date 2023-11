Dia Milan, spunta una nuova clausola con la Salernitana: gli scenari

L’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, è uno degli obiettivi del calciomercato del Milan per l’attacco: le ultime sulla clausola

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana accostato al calciomercato Milan, potrebbe trasferirsi in un nuovo club sfruttando la nuova clausola presente nel suo contratto.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, nel nuovo contratto che lega il centravanti al club campano fino al 2026, è presente una clausola rescissoria valida fino al 15 gennaio. Il senegalese potrebbe trasferirsi in Europa per 21 milioni di euro, o in un altro continente per 23 milioni.