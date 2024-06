Dia Milan: sirene dalla Premier per l’attaccante, il club torna alla carica! Le NOVITA’

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è quello di Dia. Per il giocatore della Salernitana occhio alla Premier

Il calciomercato Milan continua a muoversi per rinforzare il proprio attacco. In tal senso resta nella lista il nome di Dia della Salernitana.

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.it l’attaccante senegalese è finito nel mirino del Wolverhampton, club che lo aveva già cercato un anno fa. La Salernitana chiede almeno 12 milioni di euro per la cessione del cartellino del giocatore, che starebbe spingendo per approdare in Premier League, rifiutando le pretendenti in Serie A