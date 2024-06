Dia Milan: concorrenza della Lazio che però non affonda, i possibili SVILUPPI per l’affare

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Dia della Salernitana. L’attaccante piace anche al Lazio che però non accelera

Il calciomercato Milan non ha ancora trovato l’erede giusto di Giroud e in tal senso procede la ricerca in vista della sessione estiva. Tra i profili valutati resta quello di Dia della Salernitana.

Per l’attaccante c’è da battere la concorrenza della Lazio, che però non ha ancora deciso di fare una vera e propria accelerata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ci sarebbero altre cose da risolvere. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.