Di Stefano, Sky Sport: «Torino-Milan? Vi svelo la formazione di Pioli»

Peppe Di Stefano ha rivelato la formazione rossonera che giocherà questa sera contro il Torino, ecco le sue parole:

«Diaz giocherà titolare questa sera, alla seconda partita consecutiva dal primo minuto quest’anno, non era mai successo. Ora è una questione di responsabilità e il Milan deve trovare delle alternative: Ibra era in campo e bastava guardalo per far si che la squadra lo seguisse. Oggi il Milan gioca con la solita formazione tranne qualche dettaglio: Castillejo al posto dello squalificato Saelemaekers e Rebic al posto di Ibrahimovic. Piccola infiammazione al ginocchio per Tonali, ma per il resto sono convocati tutti».