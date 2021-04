Di Stefano: «Ecco perchè la partita col Genoa è fondamentale per il Milan»

Di Stefano ha spiegato che per il Milan la vittoria col Genoa potrebbe portare in dote un allungo importante e decisivo in classifica

Di Stefano, intervenuto in collegamento da Milanello, ha fatto il punto sul Milan analizzando l’incontro che aspetta i rossoneri domenica alle 12:30 contro il Genoa a San Siro:

«Un anno dopo quell’8 marzo, di quasi normalità per l’Italia, il giorno dopo iniziò il lockdown, per il Milan sembrava l’inizio della fine, perse in casa 1-2 con gol di Ibrahimovic. I rossoneri si preparavano a una rivoluzione tecnica e societaria, fu la prima partita senza Boban dopo che era andato via. Si parlava di Rangnick e di nuovi dirigenti, poi Pioli è rimasto, Maldini e Massara hanno guidato il mercato estivo. Si arriva a questo Milan-Genoa in un momento particolare: il Milan è una delle squadre dell’alta classifica che sta facendo peggio in casa, e questo turno il Diavolo non ha uno scontro diretto come invece hanno le altre squadre vicine in classifica. Qualora il Milan facesse bottino pieno, allungherebbe su qualche squadra in maniera aritmetica».