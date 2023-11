Di Stefano svela: «Ecco perchè Camarda non ci sarà col Borussia. Oggi a Milanello...»

Di Stefano, noto giornalista, ha spiegato il motivo che impedirà a Camarda di essere a disposizione per la gara col Borussia Dortmund

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così di Francesco Camarda, attaccante del Milan:

«Camarda è arrivato a Milanello puntualissimo alle 9.30 con mammà, papà, cagnolino e un bel po’ di pasticcini. Festa rapidissima perché non si poteva esagerare. Camarda non ci sarà col Dortmund perché per l’UEFA è fondamentale avere 16 anni e contratto da pro».