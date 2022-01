Di Stefano: «Ecco le possibili scelte di Pioli per la Roma»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe di Stefano, in collegamento negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulle possibili scelte di Pioli in vista della Roma:

«La sosta ha regalato 3 giocatori di prima fascia. Il Milan ritrova un potenziale sono 14 i gol (7 di ibra i 5 di leao i 2 di Rebic) sono 7 gli assist. In vista della partita contro la Roma tengo in ballottaggio Florenzi Calabria per il ruolo di terzino destro. In mezzo al campo quello tra Krunic e Bakayoko. Sulla trequarti al centro Brahim Diaz con ai lati Saelemaekers e Messias con Rebic e Leao inizialmente in panchina. In attacco Giroud in ballottaggio con Ibra con il francese più in condizione»